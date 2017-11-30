Німеччина надасть 750 тис євро для психосоціальної опіки постраждалих через війну на Донбасі

Німеччина в 2018 і 2019 роках надасть близько 750 тисяч євро на проекти з психосоціальної опіці людей, постраждалих в результаті конфлікту на Донбасі.

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Про це повідомляє відділ преси і роботи з громадськістю посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Зазначається, що німецький уряд у наступні роки не припинятиме надавати підтримку Мальтійській службі допомоги для продовження її проектів гуманітарної допомоги з метою психосоціальної опіки осіб, постраждалих внаслідок триваючого конфлікту на сході України.

Зокрема, з цією метою Німеччина додатково виділить близько 750 тисяч євро у 2018 і 2019 роках. Крім того, Мальтійська служба допомоги зробить власний суттєвий фінансовий внесок в розмірі близько 400 тисяч євро для реалізації зазначених проектів.

"Проект, який ще впродовж минулих років отримав підтримку Федерального уряду Німеччини в розмірі близько 1,2 млн євро, передбачає не лише надання прямих послуг з підтримки осіб, постраждалих від конфлікту. На додаток до цього здійснюється підвищення кваліфікації представників органів місцевої влади, гуманітарних закладів та служб підтримки у формі навчальних заходів. Цільовими територіями проведення заходів є Луганська й Донецька області, в яких будуть працювати мобільні команди, щоб дійти до тих, хто потребує допомоги, у віддалених районах (наприклад, вздовж лінії розмежування)", - заявляють у посольстві.