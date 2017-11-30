У МОЗ обіцяють посилити контроль за рекламою ліків та медичних виробів

Сьогодні фармацевтична реклама – це найбільший сегмент рекламного ринку на телебаченні України.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося на спільній нараді МОЗ з Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення, Держпродспоживслужбою та Держлікслужбою.

Учасники заходу наголошували, що правомірність трансляції реклами ліків, медвиробів та методів профілактики регулюється статтею 21 Закону України «Про рекламу» і передбачає використання інформації, яку може надавати тільки МОЗ України. Проте, в цьому ж законі - повне протиріччя. Відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу» МОЗ не включено до переліку державних органів, які уповноважені здійснювати контроль за рекламою. Національна рада наділена повноваженнями лише щодо порядку і обсягів розміщення реклами, а якщо вбачає певні порушення в ефірі телерадіоорганізацій, то звертається до Держпродспоживслужби для передбаченого законом реагування.

Тобто контролювати рекламу ліків, інших медичних препаратів та виробів можливо лише задіявши ці державні органи, кожен окремо безсилий вплинути на подібні порушення.

Відповідно до правових норм рекламувати можна тільки ті ліки й іншу лікарську продукцію, яка має обов’язковий сертифікат, а її реалізація дозволена без рецепту лікаря. Відповідні дані містяться в Державному реєстрі ліків, що розміщений на веб-сайті МОЗ.

Зважаючи на ці законодавчі аспекти, чіткого механізму контролю за змістом реклами лікарських засобів нині не існує, через що ринок перенасичений недобросовісною рекламою, в тому числі не завжди ліків.

Майже 30% від загальної кількості реклами на українському телебаченні – реклама лікарських препаратів та медичних виробів. На окремих каналах обсяг подібної реклами становить понад 50%. Про це свідчать результати моніторингу програм телеканалів, який проводила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у березні 2017 року.

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“Найбільшою проблемою реклами лікарських засобів є свідоме маніпулювання інформацією про препарат та його властивості. Така реклама медикаментів спонукає українців до самолікування, яке часто призводить до ускладнень. У Законі “Про рекламу” є дуже чіткі обмеження щодо інформації про препарат, але цим доволі часто нехтують. Відсутність одного компетентного органу та відсутність узгоджених дій між усіма зацікавленими державними органами, роблять випадки зловживань скоріше правилом, аніж винятком”, – прокоментував проблему реклами медикаментів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.