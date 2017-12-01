В Україні скоротилося виробництво ліків на основі антибіотиків

Українські фармацевтичні підприємства у січні-жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 11,1% - до 965 тонн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, в жовтні 2017 року обсяг виробництва таких ліків склав 117 тонни, що на 34,2% більше обсягу виробництва вересня цього року і на 36,3% більше, ніж було вироблено в жовтні 2016 року.

Україна в січні-жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,8% збільшила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 111 тонн. При цьому в жовтні цієї продукції було вироблено 9,6 тонн, що на 23,2% менше, ніж у вересні цього року, і на 37,1% менше, ніж у жовтні минулого року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, у січні-жовтні зросло на 1,6% і склало 39 тис. тонн. У жовтні українські підприємства виробили 4 тис. тонн цієї продукції, що на 2,8% менше обсягу виробництва вересня та на 0,9% менше, ніж було вироблено в жовтні 2016 року.

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У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2015 роком на 0,6%, до 1,246 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, збільшилася на 6,8%, до 125 тонн; препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, зросла на 6,7%, до 46,6 тис. тонн.