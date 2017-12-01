Медики розповіли про симптоми краснухи у дітей

Медики підкреслюють, що краснуха є провідною причиною вроджених вад серед причин, яким можна запобігти за допомогою вакцин. Краснуха у вагітних жінок може призводити до загибелі плоду або до вроджених вад розвитку, таким як синдром вродженої краснухи.

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Спеціального лікування краснухи немає, але хворобу можна попередити за допомогою вакцинації.

Краснуха є гострою, заразною вірусною інфекцією. Якщо у дітей і дорослих вірус краснухи зазвичай викликає незначне підвищення температури, висип, то інфікування жінки в період вагітності, особливо в першому триместрі, може привести до викидня, загибелі плоду, мертвонародження або вроджених вад розвитку у немовляти, відомим як синдром вродженої краснухи (СВК). У разі, якщо інфікування жінки вірусом краснухи відбувається на початку її вагітності, вірогідність того, що вона передасть вірус плоду, становить 90%.

Вірус краснухи передається повітряно-крапельним шляхом при чханні або кашлі інфікованої людини. Людина є єдиним відомим носієм вірусу краснухи.

У дітей хвороба протікає, як правило, легко, з симптомами, що включають висип, незначно підвищену температуру (<39°C), блювоту і легкий кон'юнктивіт. Висип, що з'являється в 50-80% випадків, зазвичай спочатку виступає на обличчі та шиї, потім опускається нижче по тілу і триває 1-3 дні. Опухлі лімфатичні вузли за вухами і на шиї є найбільш характерною клінічною ознакою. У інфікованих дорослих людей, частіше у жінок, може розвиватися артрит з болями в суглобах, що триває зазвичай 3-10 днів.

Після інфікування вірус поширюється в організмі людини протягом 5-7 днів. Симптоми зазвичай з'являються через 2-3 тижні після експозиції. Найбільш інфекційний період настає зазвичай через 1-5 днів після появи висипки.