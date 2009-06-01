Як схуднути на 22 кг, ні в чому собі не відмовляючи?

Американський професор Стівен Хоукс особистим прикладом довів ефективність власної дієти, скинувши 22 кг і утримуючи це досягнення. При цьому він не обмежує себе в їжі, вживаючи чіпси, драже M & Ms, морозиво і інші шкідливості.

Свою дієту Хоукс називає "інтуїтивним харчуванням" і щиро впевнений, що США можуть схуднути, якщо перестануть думати про дієти і почнуть більше уваги приділяти собі і тому, чи дійсно вони голодні. Професор говорить, що, оточуючи себе величезною кількістю шкідливої їжі, він втрачає тягу до цих продуктів як до чогось забороненого і бажаного.

"Дієта без дієти" вимагає неухильного дотримання лише одного правила: Їжте тільки тоді, коли Ви голодні. Не їжте шоколад, коли ви в печалі та бажаєте порадувати себе солоденьким. Не беріть величезне блюдо делікатесної страви в ресторані тільки тому, що всі інші взяли.

"Одна з переваг інтуїтивного харчування полягає в тому, що ви весь час споживаєте продукти, які вам дійсно подобаються... Якщо у вас з`являється фізична потреба поїсти, ви її приймаєте. І бажання їсти сходить нанівець. Якби я обмежував себе, стриматися мені було б набагато складніше ".

Власним схуднення Хоукс займається з 1989 року, коли він захотів змінити роботу і піти з університету Північної Кароліни в Юту, свій рідний штат. Але товстий чоловік, що важить близько 100 кг, навряд чи має моральне право просвіщати студентів на тему здорового харчування, думав він. І почав рахувати калорії. Йому вдалося скинути у вазі, і він перейшов на роботу в Університет Юти. На жаль, як тільки мета була досягнута, Хоукс знову став стрімко товстіти.

Кілька років, використовуючи різні способи, він періодично худнув, потім знову набирав вагу.

І тому через кілька років, у черговий раз набравши надмірну вагу, Хоукс вирішив придумати щось нове, змінити стиль життя. Він більше не відчуває почуття провини, поїдаючи чіпси. Тому що він припинив їсти, коли не голодний.

Хоукс, який зараз очолює власний Національний інститут інтуїтивного харчування, каже, що дієта допомагає лише частково. Її головна заслуга в тому, що вона веде до більш здорового способу життя.

Професор проводить наступну аналогію: дієти - це як гасіння пожежі, а інтуїтивне харчування - стратегічний менеджмент.

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