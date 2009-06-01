Cон до 11-ої вечора - це сон краси

Англійці вважають: ті, хто лягає рано спати, передчасно не старішають. А сон до одинадцятої вечора називають сном краси. На жаль, у сучасному світі мало хто знає, що таке ідеальний сон.

На його порушення впливають психічна та фізична перевтома. Неврози через безсоння – справжня кара жителів мегаполіса.

Людям, які страждають від безсоння радять , їсти горіхи. У меню має бути більше риби, аніж м’яса. А замість шматочка шоколаду чи цукерки краще ласувати медом.

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