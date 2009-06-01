Кіберпростір може довести до коми

Деякі комп`ютерні ігри можуть доводити дітей до стану коми і навіть до смерті, повідомив головний дитячий психіатр Росії, заступник голови Державного наукового центру соціальної і судової психіатрії імені Сербського Євгеній Макушкін.

"Є ряд випадків, зокрема, у Фінляндії, в Катеринбурзі, коли діти, загравшись в кіберпросторі, доходили до летального результату. Особисто я знаю три випадки, коли у дитини розвивався інсульт після гри, кома і наступав смертельний результат", - розповів Макушкін на семінарі, присвяченому захисту дітей від шкідливої інформації.

За його словами, шкода психічному і фізичному здоров`ю дітей наносять також різні мультфільми, що смакують сцени насильства, матеріали порнографічного змісту, зокрема за участю дітей, які можна легко знайти в Інтернеті, і ресурси, які пропагують наркотики, передає ІТАР-ТАРС.

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