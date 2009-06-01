Недоношеним малюкам необхідна музика

Музику все частіше використовують у відділеннях для новонароджених, де пацієнти дуже малі. Учені з`ясували, що програвання музики недоношеним малюкам допомагає їм справлятися з болем і знижує рівень стресу. У дослідженні учені використовували дані дев`яти робіт, проведених в 1989-2006 роках. Результати були опубліковані в журналі Archives of Disease in Childhood.

Учені прийшли до висновку, що недоношені немовлята, які слухали музику, краще переносили біль, ніж ті, які знаходилися в повній тиші. Звуки музики можуть покращувати серцебиття і дихання, стверджують дослідники в своєму огляді попередніх робіт на цю тему. Найчастіше малюкам програють колисанки, дитячі пісеньки і класичні твори.

У одному з досліджень було доведено, що музика покращувала серцебиття немовлят, підвищуючи рівень кисню в крові. У інших роботах учені прийшли до висновку, що у малюків, які слухали музику, притуплявся біль, зокрема, коли у них з п`яти брали аналіз крові, а це досить хвороблива процедура для новонароджених дітей.

health-ua.com