Кофеїн в жуйці небезпечний для здоров'я

Жувальна гумка, що містить кофеїн, може представляти небезпеку для здоров`я дітей і підлітків. Про це попереджають лікарі, яким довелося госпіталізувати хлопчика, що спожив велику кількість такої жуйки, повідомляє видання HealthDay News.

Тринадцятирічний італієць потрапив до лікарні, після того, як батьки відмітили за сином деякі дивності: дитина знаходилася в збудженому, навіть агресивному стані, чого раніше за ним не спостерігалося. Крім того, він скаржився на шлунково-кишковий дискомфорт, прискорене і хворобливе сечовипускання і поколювання в ногах.

Медики сумніваються, що нездужання хлопчика могли викликати інші інгредієнти жувальної гумки, оскільки їх дозування дуже мале. Тому головним винуватцем все ж таки названий кофеїн.

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