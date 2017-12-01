У МОЗі вирішили повернути "старі" назви медичних професій

Для поступового переходу на нові професії, МОЗ повертає попередні назви робіт, повідомили УНІАН у МОЗ.

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Актуальними залишаються професійні назви робіт "фельдшер з медицини невідкладних станів”, “лікар-терапевт”, “сестра медична з лікувальної фізкультури”, “сестра медична з масажу”, “інструктор з трудової терапії” та “інструктор з трудової адаптації”. При цьому будуть створені ініціативи для існуючих працівників переходити в нові професії.

Наступним кроком МОЗ разом із фахівцями приведе у відповідність пов’язані із цими змінами нормативні-правові акти. При цьому за працівниками буде збережено стаж, надбавки та доплати, які були напрацьовані за період роботи у сфері охорони здоров’я.

Поки очікується публікація відповідного наказу Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Перехід на нові професії розпочнеться з 2018 року.

*** Зміни назв посад будуть вноситись відповідно до міжнародної класифікації та нормативів Європейського Союзу. Так, у 2017 році до державного класифікатора професій були введені нові професійні назви робіт: “лікар внутрішньої медицини”, “асистент ерготерапевта”, “асистент фізичного терапевта”, “парамедик”, “екстрений медичний технік”, “інструктор з надання догоспітальної допомоги”, “інструктор з надання першої допомоги”.

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Фельдшери з медицини невідкладних станів зможуть перекваліфікуватись на парамедиків. Також буде змінено назву роботи “лікар-терапевт” на “лікар внутрішньої медицини”, “сестра медична з лікувальної фізкультури”, “сестра медична з масажу” на “асистент фізичного терапевта”. Назву “інструктор з трудової терапії” та “інструктор з трудової адаптації” буде змінено на “асистент ерготерапевта”.

Нововведення не призведуть до скорочення медичних працівників, а лише приведуть у відповідність до європейських стандартів назви посад та програми підготовки.