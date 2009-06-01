Сонцезахисний крем не захищає від раку шкіри і меланоми

Сонцезахисні креми не зменшують ризик розвитку меланоми і раку шкіри, заявляє директор Інституту дерматології і косметології професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ

«Сонцезахисний крем захищає нас тільки від загару, але ризик переродження він не зменшує. Це вже доведено», – сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Професор також повідомила про шкоду відритого сонця для маленьких дітей. «Випускати дітей до трьох років на сонце – це просто злочин. Я не кажу про темношкірих (дітях), мулатах, я кажу про наше населення», – сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ. Вона додала, «щоб у дитини не було рахіту, досить, щоб сонце потрапляло 15-20 хвилин на відкриті ділянки тіла в тіні».

Крім того, директор Інституту дерматології і косметології заявила, що відвідини соляріїв небезпечні для шкіри. «На пачці сигарет написано, до чого це (куріння) призводить. На кожному солярії також має бути написано, до чого він призводить. Доведено: використання солярію спричиняє раку шкіри», – підкреслила О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Вона зазначила, що якщо людина хоче позагорати, то це треба робити рано-вранці. «У вранішньому спектрі йде дуже багато інфрачервоних променів, він ковзає по шкірі і дає захист від шкідливої дії ультрафіолету. Якщо є герої, які у відпустці готові встати зі сходом сонця і починати загорати з п`ятої ранку до дев`ятої (ранку), то це ті люди, яким гарантовано загар без згорання», – сказала професор.