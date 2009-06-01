На Вінниччині не надали меддопомоги хворим, які потребують гемодіалізу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила у 10-денний термін з виїздом на місце події з’ясувати ситуацію з ненаданням медичної допомоги хворим, які потребують проведення гемодіалізу у Вінницькій області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну, доручення дано міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ та голові Вінницької обласної державної адміністрації Олександру ДОМБРОВСЬКОМУ у зв’язку з повідомленнями у ЗМІ.

У разі підтвердження фактів службової недбалості, Ю.ТИМОШЕНКО розпорядилася притягнути винних до відповідальності, направити матеріали до відповідних правоохоронних органів та вжити заходів щодо унеможливлення подібних випадки у майбутньому.