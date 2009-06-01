Хто винен у проблемах із закупівлею ліків хворим на фенілкетонурію?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила у 10-денний строк з’ясувати причини виникнення проблем із закупівлею лікувальних препаратів хворим на фенілкетонурію та реактивів для встановлення діагнозу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну, доручення дано міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ та голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ у зв’язку із повідомленнями у ЗМІ.

У разі підтвердження фактів службової недбалості, Ю.ТИМОШЕНКО розпорядилася притягнути винних до відповідальності, направити матеріали до відповідних правоохоронних органів та вжити заходів щодо унеможливлення подібних випадки у майбутньому.