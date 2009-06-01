У світі понад 15,5 тис. осіб інфіковані грипом A/H1N1

Україна отримала з 53-х країн офіційні повідомлення про 15 тис. 510 випадків інфікування грипом A/H1N1, в тому числі 99 летальних.

Зокрема, з Мексики надійшло повідомлення про 4 тис. 910 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 85 летальних. Уряд США повідомив про 7 тис. 927 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 11 з яких закінчилися летально. Канада повідомила про 1 тис. 118 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 2 з яких закінчилися летально. Коста-Ріка повідомила про 33 лабораторно підтверджені випадки захворювання людей, один з яких закінчився летально.

Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків надійшли з Аргентини (37), Австралії (147), Австрії (1), Бахрейну (1), Бельгії (8), Бразилії (10), Китаю (30), Колумбії (17), Куби (4), Данії (1), Домініканської Республіки (2), Еквадору (32), Сальвадору (11), Фінляндії (3), Франції (21), Німеччини (19), Гватемали (5), Греції (3), Гондурасу (1), Індії (1), Ірландії (3), Ісландії (1), Ізраїлю (11), Італії (26), Японії (364), Малайзії (2), Кувейту (18), Нідерландів (3), Нової Зеландії (9), Норвегії (4), Панами (107), Перу (31), Португалії (1), Польщі (4), Республіки Корея (33), Росії (2), Румунії (3), Іспанії (143), Сінгапуру (4), Швеції (4), Швейцарії (4), Таїланду (2), Туреччини (2), Чилі (165), Чехії (1), Словаччини (1), Сполученого Королівства (203), Філіппін (6), Уругваю (2).

В Україні випадків захворювання на грип A/H1N1 не зареєстровано.

Моніторинг за захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні триває.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A/H1N1.