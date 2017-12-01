На медичну галузь у держбюджеті на 2018 рік виділено понад 115 млрд грн

У проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено виділити на медичну галузь 115,2 млрд грн. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Чекаємо на ухвалу бюджету Верховною Радою у другому читанні. Наступного року зосередимося на впровадженні реформи. Цей бюджет – це можливість створити кращі умови праці для українських лікарів та забезпечити якісну і доступну медичну допомогу пацієнтам. У 2018-му плануємо перехід на новий принцип фінансування на первинній ланці, розширення урядової програми “Доступні ліки”, розбудову мережі кардіоцентрів, розвиток сільської медицини", - сказав Гройсман.