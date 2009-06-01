Торійвмісні піски на пляжах Азовського моря - не шкідливі

Торійвмісні піски, які щорічно вимиваються на пляжі Азовського моря, не є небезпечними для населення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник головного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

За її словами, поява на деяких пляжах таких «чорних пісків» - це «абсолютно природне явище, і загрози населенню воно не несе».

«Все залежить від погоди. Якщо море частіше штормить, то і таких пісків намивається більше», - сказала Л.ГУСЄВА.

Вона також роз`яснила, що якщо товщина намивання торійвмісних пісків невелика, то достатньо процедури боронування. «Якщо ж буде намито більше пісків, наприклад, до 10 см завтовшки, тоді піски вивозяться у спеціально відведене місце», - зазначила заступник головного санлікаря області.

При цьому вона акцентувала, що боронують і вивозять піски тому, що «людей слово “радіація” просто лякає». «Але рівень радіаційного фону на таких пісках загрози для людини не представляє», - запевнила Л.ГУСЄВА.