У Сімферополі відбувся І тур марафону здоров'я О.Богомолець

У Сімферополі відбувся перший тур Всеукраїнського марафону здоров`я професора, доктора медичних наук, головного лікаря Інституту дерматології та косметології Ольги БОГОМОЛЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АР Крим, під час приїзду О.БОГОМОЛЕЦЬ до Сімферополя за спеціальною методикою було оглянуто понад 100 дітей, вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів №1, з метою виявлення групи ризику та недопущення появи злоякісних новоутворень. Обстеження здійснювалося за допомогою єдиного в Україні епілюмінісцентного дерматоскопа, призначеного для ранньої діагностики родимок, які перероджуються.

Також фахівці дерматології та косметології розробили критерії огляду, доступні кожній людині, для виявлення групи ризику виникнення захворювань. На думку О.БОГОМОЛЕЦЬ, основною причиною зростання кількості смертельних випадків унаслідок захворювань на меланому та рак шкіри є не відсутність сучасних методів лікування, а невчасність діагностики, відсутність культури здорового способу життя. О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила про плановані акції, зазначила, що наступним етапом має стати проведення освітніх програм для лікарів.

Перший тур добродійного Всеукраїнського марафону здоров`я за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА стартував у лютому 2009 року.

29 травня Сімферополь став 26-м регіоном, який відвідала О.БОГОМОЛЕЦЬ у рамках марафону та провела обстеження дітей-сиріт з дитячих будинків і дітей з малозабезпечених сімей, які потребують сучасної онкодерматологічної медичної допомоги.

Також, за словами професора, іншою не менш важливою метою туру є інформування населення про необхідність ранньої діагностики родимок, які можуть перероджуватися в пухлинні захворювання шкіри.

Крім того, у рамках першого туру Всеукраїнського марафону здоров`я в Сімферополі відбувся добродійний концерт О.БОГОМОЛЕЦЬ «Янголе мій», на якому прозвучали її авторські твори та авторські українські романси.