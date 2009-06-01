Грип A/H1N1 уже в Україні?

У Києві госпіталізовано чоловіка з підозрою на інфікування грипом штаму A/H1N1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за інформацією Оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з розповсюдження грипу A/H1N1 у світі та координації дій щодо попередження заносу вірусу в Україні, 29 травня зареєстровано звернення по медичну допомогу хворого, який прибув до аеропорту «Бориспіль» з Нью-Йорку (США) транзитом через Париж. Хворий є громадянином України, який протягом останніх двох років жив та працював у США.

На борту літака та під час медичного огляду в київському аеропорту скарг на погане самопочуття від пасажирів не надходило.

В аеропорту «Бориспіль» чоловіка зустрічав товариш, якому по дорозі додому він поскаржився на головний біль та міальгію (біль у м’язах). Товариш доправив хворого до однієї з київських лікарень, яка, у свою чергу, каретою швидкої допомоги спрямувала його до боксу інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні, що визначена для госпіталізації хворих з підозрою на вірус грипу A/H1N1. З дотриманням всіх запобіжних заходів хворого оглянули завідуючий інфекційним відділенням, ЛОР-лікар та взято матеріал для дослідження.

Зразки аналізу доставлено до вірусологічної лабораторії, де вони знаходяться на вивченні.

Хворий перебуває під особливим спостереженням консиліуму лікарів, проходить курс лікування. Стан хворого покращився, середньої тяжкості.

Станом на 12.00 30 травня встановлено контактні особи, які перебували поряд з хворим у літаку, вони проходять медичне спостереження, що продовжиться до 7 днів.

Особи, що були в безпосередньому контакті з хворим (друг, водій таксі), – ізольовані та обстежені. Станом на сьогодні у них не виявлено ознак будь-якого захворювання, результати лабораторних аналізів ще не готові.

Вся робота з обстеження хворого та осіб з підозрою на захворювання відбувається з суворим дотриманням протиепідемічного режиму та у відповідності до вимог, визначених Оперативним штабом за рекомендаціями Всесвітньою організації охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я України поінформувало представництво Європейського бюро ВООЗ в Україні про випадок з підозрою на захворювання на грип A/H1N1 в Україні. Паралельно з дослідженнями в Україні відповідні зразки будуть направлені до ВООЗ для здійснення лабораторної діагностики, яка підтвердить чи спростує наявність вірусу A/H1N1 в Україні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 29 травня Україна отримала з 53-х країн офіційні повідомлення про 15 тис. 510 випадків інфікування грипом A/H1N1, в тому числі 99 летальних.