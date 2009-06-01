Дієта матері впливає на стать дитини

Британці провели повторне дослідження, щоб визначити залежність статі дитини від дієти жінки. Учені спростовують висновок про те, що щоденне вживання жінкою хлібних виробів під час зачаття зумовлює народження хлопчика.

Вони проаналізували дієти 740 жінок, що недавно народили, і визначили, що 59% тих, хто щодня їв злаки на сніданок в період зачаття, народили хлопчиків. Жінки, які ніколи не вживали злаки під час зачаття і до цього, теж народили 43% хлопчиків. Жінки заповнювали анкети щодо живлення в період зачаття, на ранніх і пізніх термінах вагітностей. Дослідники виявили, що висока калорійність їжі також пов`язана з народженням хлопчиків. Учасниці, які харчувалися калорійно, народили 56% хлопчиків, а ті, що обмежували раціон – 45%.

«Діапазон поживних речовин в раціоні матерів пов`язаний зі статтю немовляти», - говорить Фіона Метьюз, яка займається питаннями ссавців в університеті Эксетера. Вона указує на інші дослідження, видані в 2008, які підтримують гіпотезу про те, що материнське середовище під час зачаття може сприяти виживанню клітин «дівчинки» (з X хромосомами) або клітин «хлопчика» (Y хромосома). Також дослідники вивчали зміну ваги жінок в час вагітностями і з`ясували, що більший набір ваги пов`язаний з народженням хлопчиків. Також жінки з розладами харчової поведінки, які навмисне зменшували кількість калорії, ймовірніше народять дівчаток.

Проте всі учені радять вагітним живити повноцінно, не замислюючись над тим, як вживання злаків вплине на стать дитини.

novosti.ua