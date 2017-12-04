Призначено очільника Українського центру з наркотиків та алкоголю

Як повідомили УНІАН у МОЗ, новим керівником Українського моніторингового та медичного центру з наркотиків та алкоголю МОЗ України призначили Сергія Шума.

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Чиновник має медичну та юридичну освіту. У 2017 році він також закінчив Національну академію державного управління при Президентові України.

Шум з 2008-2017 роки обіймав посаду заступника директора Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України.

МОЗ очікує, що новий директор приведе державну систему моніторингу наркоситуації у відповідність до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності. Під керівництвом Шума центр має провести аналіз існуючої системи протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними та подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства.

Шум вже має досвід законотворчої діяльності. Є співавтором Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги», прийнятого в листопаді 2017 року, в якому було видалено дискримінуючи норми, що дозволяють стерилізацію недієздатних осіб; забезпечено право пацієнтів на доступ до правосуддя та удосконалено систему застосування примусових заходів медичного характеру.