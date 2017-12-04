Магнітні бурі у грудні: лікарі попереджають про різке погіршення стану здоров'я (відео)
Дотримуйтеся помірності та гармонії у всьому, що робите, не спілкуйтеся із неприємними для вас людьми та уникайте конфліктів.
На першу з магнітних бур слід очікувати відсьогодні й до 7 грудня, пише сайт ТСН. Метеорологи прогнозують найближчими днями потужне збурення магнітосфери Землі. Буря буде від слабкого до середнього рівня.
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Наступної бурі слід очікувати з 11 до 13 грудня. Тривалі сонячні вітри негативно впливатимуть на здоров’я та самопочуття людей.
Найпотужніша магнітна буря відбудеться 18 грудня. Вона буде одноденною, однак дуже сильною. Будьте готовими до різкого погіршення самопочуття.
У ці дні лікарі радять:
- дотримуватися правильного режиму дня;
- спати не менше 8 годин на добу;
- збалансовано та регулярно харчуватися;
- уникати вживання гострих страв та алкогольних напоїв;
- скоротіть вживання солодкого;
- відкласти виснажливі тренування і робити легкі фізичні вправи.
Дотримуйтесь помірності та гармонії у всьому, що робите. Не спілкуйтеся із неприємними для вас людьми та уникайте конфліктів. Пам’ятайте, що у разі різкого погіршення стану здоров’я треба звернутися до терапевта.