Магнітні бурі у грудні: лікарі попереджають про різке погіршення стану здоров'я (відео)

На першу з магнітних бур слід очікувати відсьогодні й до 7 грудня, пише сайт ТСН. Метеорологи прогнозують найближчими днями потужне збурення магнітосфери Землі. Буря буде від слабкого до середнього рівня.

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Наступної бурі слід очікувати з 11 до 13 грудня. Тривалі сонячні вітри негативно впливатимуть на здоров’я та самопочуття людей.

Найпотужніша магнітна буря відбудеться 18 грудня. Вона буде одноденною, однак дуже сильною. Будьте готовими до різкого погіршення самопочуття.

У ці дні лікарі радять:

- дотримуватися правильного режиму дня;

- спати не менше 8 годин на добу;

- збалансовано та регулярно харчуватися;

- уникати вживання гострих страв та алкогольних напоїв;

- скоротіть вживання солодкого;

- відкласти виснажливі тренування і робити легкі фізичні вправи.

Дотримуйтесь помірності та гармонії у всьому, що робите. Не спілкуйтеся із неприємними для вас людьми та уникайте конфліктів. Пам’ятайте, що у разі різкого погіршення стану здоров’я треба звернутися до терапевта.