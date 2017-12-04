Близько третини мешканців України мають психічні розлади - МОЗ

В Україні близько 30% людей протягом життя стикатися із психічними розладами. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

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"Це обумовлено відчуттям небезпеки, питаннями працевлаштування, питаннями військового конфлікту на сході країни. Від них страждають в основному літні люди, жителі сходу України, переселенці, а також військові, які служили в зоні АТО", - повідомив Ілик.

Він додав, що понад 75% громадян, що страждають психічними розладами, не звертаються до лікарів з тих чи інших причин. "Вони намагаються вирішити проблему самостійно, вживаючи алкоголь, наркотики. Тому ми вважаємо, що ця проблема потребує вирішення на державному рівні", - заявив Ілик.

Саме тому у список ліків, які входять в програму "Доступні ліки", включать медикаменти для лікування депресії і депресивного синдрому.