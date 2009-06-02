25 млн грн - для оздоровлення дітей Дніпропетровщини

В Дніпропетровській області цього року на відпочинок та оздоровлення дітей планується витратити близько 25 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

З названої суми понад 16 млн. грн. буде виділено з місцевих бюджетів міст та районів, 5,5 млн. грн. - з обласного бюджету Дніпропетровщини, 3,2 млн. грн. – з державного бюджету.

Буде профінансовано оздоровлення дітей пільгових категорій: позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ та гірників, загиблих під час виконання службових обов’язків.

Загалом цього літа майже 155 тис. дітей шкільного віку з регіону відвідають табори оздоровлення та відпочинку.