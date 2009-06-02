У Києві створюється відділення дитячої нейрохірургії

У Києві на базі Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні, відповідно до наказу Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА, створюється відділення дитячої нейрохірургії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її інформацією, протягом останніх років дитяче населення столиці в разі отримання черепно-мозкової травми проходило діагностику та лікування в Інституті нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України. Водночас, з 15 травня Інститут нейрохірургії припинив надання ургентної допомоги дітям з зазначеними травмами, посилаючись на відсутність коштів на проведення комп’ютерної томографії.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, такі дії керівництва інституту позбавляють київських дітей можливості отримувати необхідну безкоштовну медичну допомогу в рамках чинного законодавства, адже Інститут нейрохірургії фінансується з державного бюджету, і на нього розповсюджується дія 49 статті Конституції України.

«Ми дуже вдячні фахівцям інституту за багаторічну допомогу в лікуванні киян та їхніх дітей. Але з огляду на витребування керівництвом цього лікувального закладу коштів та відмову надавати медичну допомогу киянам ми вимушені відкрити нейрохірургічне відділення в Олександрівській клінічній лікарні для госпіталізації хворих з нейротравмою та організації ургентної допомоги дітям з черепно-мозковою травмою. Ми готові надавати медичну допомогу всім, хто по неї звертається”, - наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Крім того, за словами першого заступника голови КМДА, у столичних лікарнях та поліклініках, які фінансуються не з державного, а з міського бюджету, проходять лікування дорослі та діти з усіх регіонів України. В деяких дитячих медичних закладах до 50% дітей – іногородні.

І.КІЛЬЧИЦЬКА додала, що Київська міська державна адміністрація обов’язково повідомить про ситуацію, що склалась в Інституті нейрохірургії, депутатів Київської міської ради та депутатів Верховної Ради.