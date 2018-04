Червона помада шкодить здоров'ю?

Засновниця руху за безпечну косметику Campaign for Safe Cosmetics Стейсі Малкан в одному з недавніх інтерв`ю заявила, що чим червоніше помада, тим більша ймовірність знайти в ній свинець. У лютому активістка, заручившись підтримкою сенаторів, звернулася до Адміністрації по харчових продуктах і ліках (FDA) з проханням виробити стандарти щодо вмісту свинцю в помаді, а також оприлюднити дані розслідування щодо заяв Campaign for Safe Cosmetics про виявлення в поширених найменуваннях помади свинцю.

У свою чергу, представники FDA говорять, що рівень свинцю в помадах відповідає тому, що повинне бути при нормальному виробництві.

Нагадаємо, що в 2007 році Campaign for Safe Cosmetics обнародувала дані про те, що в третині з 33 досліджених найменувань помад вміст свинцю перевищував стандарти для карамелі. Більше всього небезпечного металу було виявлено в засобах L`Oreal Colour Riche у відтінку True Red і Cover Girl Incredifull Lipcolor у відтінку Maximum Red.

cosmomir.ru