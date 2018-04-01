Чим корисна їжа, приготована на пару?

Приготування їжі на пару - найстародавніший спосіб кулінарної обробки. Ще до знайомства з вогнем наші предки мали можливість розігрівати і розм`якшувати рибу, коріння і фрукти на каменях біля гарячих джерел. Старокитайський спосіб варива на пару майже не змінився за багато століть. Традиційно, в Китаї готують м`ясо і овочі в глибокій сковороді із закругленим дном, в яку в декілька ярусів поміщають бамбукові або очеретяні корзини з дрібно нарізаними інгредієнтами.

Плюси якнайдавнішого способу приготування їжі очевидні: продукти зберігають не тільки свій натуральний колір, запах, форму і смак, але і велику частину мікроелементів і вітамінів, що містяться в сирому продукті. Для обробки парою не вимагається олії і бульйону, тому водорозчинні вітаміни і мінерали не втрачаються, а їжа не насищається жирами. При вариві на пару продукти не стикаються з повітрям і не нагріваються вище 100С, що зберігає їх склад в первозданному вигляді. Для приготування на пару підходять всі продукти, окрім грибів, які необхідно варити у великій кількості води. Зіпсовані і пом`яті овочі і фрукти в пароварці придбають неприємний запах і смак, а якщо вирізувати дефекти – втратять форму. Тому для приготування на пару всі овочі і фрукти повинні бути високої якості.

Багато продуктів корисні тільки при паровій обробці, наприклад, коричневий рис, який при вариві повністю втрачає вітамін В1. Час, необхідний для варива на пару овочів, значно менший, ніж для смаження і варива у воді. Приготовані на пару страви виходять соковитими і корисними, адже пара, що випаровується навіть з жорсткої і хлорованої води, не містить домішок металів.

Окрім користі для здоров`я, вариво на пару економить час, блюдо ніколи не підгорить, все готується рівномірно і не вимагає помішування і перевертання. Пароварку не потрібно очищати від жиру, а кухонні меблі від жирної плівки, що утворюється при смаженні. На різних ярусах пароварки можна готувати відразу декілька страв, помістивши продукти з меншим терміном приготування на верхній ярус. У пароварці можна швидко і без втрат розморожувати м`ясо, рибу і овочі.

Не дивлячись на всі переваги пароварки, небагато хто наважується замінити її сковорідками і каструлями. Упередження проти варива на пару пов`язані зазвичай з тим, що такий спосіб рекомендується хворим, страждаючим гастритом, виразкою, холециститом, атеросклерозом і іншими хронічними захворюваннями, а здоровій людині, нібито немає чого позбавляти себе можливості їсти смажену або варену їжу.

Людям, звиклим до наваристого борщу і хрусткої смаженої картоплі, смак їжі, приготованої на пару, спочатку здасться прісним. Щоб цього уникнути, можна після приготування до страви додавати різні соуси і приправи. Подумайте, чи дійсно Вам настільки подобається смак смаженої їжі, що Ви готові змиритися з її шкідливими наслідками. При жарінні, а тим більше при повторному розігріванні продуктів, з масла утворюються канцерогени. Смажене м`ясо – серйозне навантаження для шлунку і серцево-судинної системи. Страви, приготовані на пару, навпаки, легко засвоюються, не створюють відчуття тяжкості в шлунку, і навіть сприяють збереженню молодості і краси, адже вони не містять зайвих калорій, холестерину і шлаків, що засмічують судини.

Їжа, приготована на пару, є найдієтичнішою.

При регулярному харчуванні паровими блюдами поліпшується стан шкіри, волосся, зміцнюється імунітет і піднімається тонус. Парове харчування є профілактикою серцево-судинних захворювань для людей старше 40 років. При недосипанні, стресах і підвищеному фізичному навантаженні, парове харчування забезпечить організм вітамінами і допоможе пережити важкий період життя без збитку для здоров`я.

Просте пристосування для варива на пару – глибока каструля, на дно якої наливається вода, над нею поміщається сито, а кришка щільно закривається. Якщо в каструлю з водою просто поставити ємність з продуктами, це буде вариво на водяній лазні, що теж краще за вариво у воді, але при цьому способі пара не може проникнути в продукт рівномірно. Інший варіант – каструля, із закріпленою зверху марлею, в яку кладуться продукти.

Зараз існує безліч пароварок різної конструкції, готувати в яких простіше, ніж в сковороді. Самий бюджетний варіант пароварки – каструля з сітчастими вставками і щільною кришкою. Робота з такою пароваркою вимагає деяких навиків і уваги. Якщо вода википить, або пароварку забудуть на вогні, страва буде зіпсована.

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