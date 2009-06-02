Прості антидепресанти
Прогулянка, молоко, апельсини...
Для поліпшення загального самопочуття украй важливо понизити загальний рівень стресу, оскільки результати численних досліджень прямо указують на те, що люди з постійним високим рівнем стресу піддаються ризику захворіти частіше, ніж ті, у кого рівень стресу знаходиться в нормі.
Американські учені вважають, що кращий спосіб боротися із стресом на роботі (а основна кількість стресових ситуацій виникає саме в офісі) - відійти від монітора, вимкнути на якийсь час комп`ютер і пройтися. Боротися із стресом допоможуть і спеціальні продукти, які слід включити в свій щоденний раціон.
Учені відзначають, що тарілка теплої вівсяної каші викличе вироблення гормону серотоніна, що надає заспокійливу дію на організм, а багаті жирними кислотами омега-3 продукти утримуватимуть гормони стресу - адреналін і кортизол - в нормі.
Також понизити рівень стресу, на думку учених, допоможуть наступні продукти:
1)склянка теплого знежиреного молока перед сном допоможе понизити рівень тривожності і напруженості;
2)апельсини, багаті вітаміном С, зміцнюють імунну систему і знижують рівень гормонів стресу.