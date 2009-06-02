Прості антидепресанти

Для поліпшення загального самопочуття украй важливо понизити загальний рівень стресу, оскільки результати численних досліджень прямо указують на те, що люди з постійним високим рівнем стресу піддаються ризику захворіти частіше, ніж ті, у кого рівень стресу знаходиться в нормі.

Американські учені вважають, що кращий спосіб боротися із стресом на роботі (а основна кількість стресових ситуацій виникає саме в офісі) - відійти від монітора, вимкнути на якийсь час комп`ютер і пройтися. Боротися із стресом допоможуть і спеціальні продукти, які слід включити в свій щоденний раціон.

Учені відзначають, що тарілка теплої вівсяної каші викличе вироблення гормону серотоніна, що надає заспокійливу дію на організм, а багаті жирними кислотами омега-3 продукти утримуватимуть гормони стресу - адреналін і кортизол - в нормі.

Також понизити рівень стресу, на думку учених, допоможуть наступні продукти:

1)склянка теплого знежиреного молока перед сном допоможе понизити рівень тривожності і напруженості;

2)апельсини, багаті вітаміном С, зміцнюють імунну систему і знижують рівень гормонів стресу.

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