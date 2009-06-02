У світі зареєстровано понад 17 тис випадків інфікування грипом A/H1N1

Україна отримала з 62-х країн офіційні повідомлення про 17 тис. 410 випадків інфікування грипом A/H1N1, в тому числі 115 летальних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, за інформацією Оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з розповсюдження грипу A/H1N1 у світі та координації дій щодо попередження занесення вірусу в Україні, з Мексики надійшло повідомлення про 5029 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 97 летальних. Уряд США повідомив про 8975 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 15 з яких закінчилися летально. Канада повідомила про 1336 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 2 з яких закінчилися летально. Коста-Ріка повідомила про 37 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, один з яких закінчився летально.

Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків надійшли з Аргентини (100), Австралії (297), Австрії (1), Багамів (1), Бахрейну (1), Бельгії (12), Болівії (3), Бразилії (18), Венесуели (2), В’єтнаму (1), Китаю (52), Колумбії (20), Куби (4), Кіпру (1), Данії (1), Домініканської Республіки (2), Еквадору (39), Естонії (1), Сальвадору (27), Фінляндії (3), Франції (24), Німеччини (28), Гватемали (12), Греції (4), Гондурасу (2), Індії (1), Ірландії (4), Ісландії (1), Ізраїлю (19), Італії (29), Японії (370), Малайзії (2), Кувейту (18), Нідерландів (3), Нової Зеландії (9), Норвегії (4), Панами (107), Парагваю (5), Перу (36), Португалії (1), Польщі (4), Республіки Корея (33), Росії (3), Румунії (3), Сінгапуру (5), Словаччини (2), Іспанії (178), Швеції (4), Швейцарії (8), Таїланду (2), Туреччини (4), Чилі (250), Чехії (1), Сполученого Королівства (239), Філіппіни (16), Угорщини (1), Уругваю (11), Ямайки (2).

Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів стосовно осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A/H1N1.

Продовжується моніторинг за захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні.

Станом на 1 червня стан хворого, госпіталізованого 29 травня до Київської міської клінічної лікарні № 9 з підозрою на грип A/H1N1-Каліфорнія 04/2009, покращився.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які перебували у спілкуванні із хворим Стан здоров’я всіх задовільний, скарги відсутні.