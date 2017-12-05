Цього року 83 медики отримають державну стипендію - МОЗ

Уряд ухвалив проект Указу Президента України «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров‘я», повідомили УНІАН у МОЗ.

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Цього року державну стипендію отримають 83 медики - це лікарі та медпрацівники з АТО чи ті, хто рятував поранених бійців у лікарнях по всій країні. Уперше серед стипендіатів з‘явилися медсестри та молодші медсестри.

Розмір стипендії – близько 2000 грн на місяць протягом двох років або довічно.

Середній вік стипендіатів – 47 років. Наймолодшому стипендіату – медичній сестрі з лікарні Мечникова у Дніпрі – 25 років.