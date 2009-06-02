Івано-Франківщина: діти отруїлися у шкільній їдальні
12:14, 02 червня 2009Країна
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Госпіталізовані
Впродовж 25-29 травня до інфекційного відділення Верховинської центральної райлікарні з попереднім діагнозом "гастроентероколіт" госпіталізовані 8 учнів віком 7-15 років загальноосвітньої школи райцентру, котрі харчувалися в шкільній їдальні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Станом на 2 червня діти перебувають у стані “легкого ступеня важкості”, зазначили в МНС.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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