Чим небезпечні пластикові вікна

Давайте розберемося, що саме несуть нам пластикові вікна. Перш за все експерти встановили, що одним з найпоширеніших і шкідливіших матеріалів є пластик. Пластик токсичний протягом всього терміну експлуатації. Проте наскільки небезпечний пластик, з якого зроблені склопакети?

Спочатку небагато теорії: полівінілхлорид (пвх), з якого виготовляється профіль металопластикових вікон, належить до групи термопластів. Його склад – етилен (47%) і зв`язаний хлор (57%), що одержується з куховарської солі. У чистому вигляді пвх є порошком. Щоб одержати профіль для виробництва вікон пвх, в порошкоподібний матеріал додаються стабілізатори, модифікатори, пігменти і допоміжні добавки. Найчастіше стабілізатором є свинець. Він додається, щоб пластик не придбав жовтий колір, не змінився під дією, наприклад, пролитої кави або соку, не виділяв в повітря шкідливі речовини і був гладким. Ось свинець і небезпечний для здоров`я (це важкий метал). Також існує небезпека того, що вікно порепається, але це відбувається не так часто, і вулична температура повинна опуститися як мінімум до -35 градусів.

А зараз давайте розберемося які конкретно проблеми можуть виникнути при заміні дерев`яних склопакетів на пластик?

По-перше, світлопропускання зменшується на 20-30%, в квартирі стає темніше. Повністю перекривається припливна вентиляція, стає задушливо. Для того, щоб видаляти вуглекислий газ і "брудну" пару, які ми видихаємо, свіже повітря повинне входити у вікно, а відпрацьоване – виходити через витяжні грати на кухні або в санвузлі. На старих вікнах притік повітря передбачався "через нещільність в притворах". На нових герметичних обов`язково повинні стояти припливні вентиляційні клапани. Але при установці вікон вам їх не запропонують: фірмі не потрібні претензії типу "з ваших вікон дме". Якщо ж ви активно провітрюватимете приміщення увечері, а потім закриєте вікна на ніч, то на ранок можна прокинутися з головним болем: концентрація вуглекислого газу підвищилася, і ви ним дихали половину ночі. А розрекламоване "зимове" провітрювання дає в 3-4 рази більше повітря, ніж потрібно. Є серйозний шанс, що на ранок в кімнаті буде вельми прохолодно.

Крім того теплозахист збільшується, стає жарко. При стандартній батареї, налаштованій на вікно із стандартним опором теплопередачі, установка нового вікна піднімає температуру вище комфортною. Мешканці починають скаржитися на сухість в горлі і відкривати вікна, щоб, ризикуючи простудитися на протязі, викинути заощаджене енергоефективними вікнами тепло.

При цьому шумозахист зменшується, стає шумно. Міф про шумозахищеність сучасних вікон пов`язаний з тим, що високочастотний шум проникає в приміщення через щілини і гаситься еластичними ущільнювачами, яких на старих вікнах не було. А ось низькочастотний шум проходить через скло і гаситься відстанню між ними. Тому перш ніж поставити ПЛАСТИКОВИЙ склопакет переконаєтеся що:

ПВХ з якого виготовлена рама НЕ містить стабілізатора свинцю.

У склопакеті є припливні вентиляційні клапани.

Склопакет забезпечує надійну шумоізоляцію.

Склопакет НЕ перешкоджає світлопропусканню.

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