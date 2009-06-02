Погана екологія руйнує печінку

Нове дослідження стало першим, таким, що підняло питання зв`язку захворювань печінки і екології. Дана робота заснована на підсумках попереднього дослідження, в ході якого були досліджені хвороби печінки у робітників хімічних підприємств.

«Виявляється, у кожного третього дорослого американця є захворювання печінки, такі чинники, як вірусний гепатит або хронічний алкоголізм, в даному випадку значення не мають», сказав Метью Кейв з університету Луїсвілла. «Наше дослідження показує, що деякі з цих випадків пов`язані із забрудненням навколишнього середовища. І це навіть після обліку огрядності, яка також є одним з основних чинників розвитку хвороби печінки».

Учені досліджували постійні низькорівневі виділення 111 найбільш поширених забруднюючих речовин, включаючи свинець, ртуть, ПХБ (поліхлоровані бифенили) і пестициди, а також вивчили їх зв`язок із захворюванням печінки. У більш ніж 60% випадків (4500 учасників) фігурували які-небудь з досліджуваних забруднювачів.

Учені мають намір досліджувати сукупну дію цих речовин на захворювання печінки у дітей і дорослих, що володіють чинниками ризику, такими як ожиріння, вірусний гепатит і хронічний алкоголізм.

innovanews