Епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ: найвищі показники захворюваності у Київській області

За даними дозорного епідеміологічного нагляду за 48 тиждень 2017 року зареєстровано 48 випадків грипоподібних захворювань.

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Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, серед них питома вага дітей віком до 17 років зросла до 50 %.

На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 27 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

За даними рутинного епіднагляду інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 494,0 на 100 тис.населення, що більше минулого тижня на 5,0 %.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області – 806,4 на 100 тисяч населення, найменший у Тернопільській – 240,8.

У жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності.

Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 14 років.

Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.