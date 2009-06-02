Малярія адаптується до найефективніших ліків

З Камбоджі поступають дані про зниження ефективності ліків проти малярії. На думку лікарів, якщо подібна тенденція виявиться і в інших регіонах, це може привести до глобальної катастрофи у галузі охорони здоров`я.

Було виявлено, що очищення крові від малярійних паразитів займає майже удвічі більше часу. Процес, який раніше займав два-три дні, тепер - при застосуванні тих же ліків - триває чотири-п`ять днів.

Не цілком ясно, чому така картина спостерігається тільки в цьому регіоні. У сусідньому Таїланді ситуація поки не змінилася, повідомляє ВВС.

Можливо, причина полягає в низькій ефективності системи охорони здоров`я країни і великій частці підроблених ліків на ринку.

У 2006 році ВООЗ випустила попередження про ймовірність розвитку стійкості до ліків проти малярії.

Професор Нік Дій, фахівець у області тропічної медицини сказав: "У минулому південно-східна Азія вже двічі, ненавмисно, дарувала решті світу - зокрема, Африці - малярійних паразитів, несприйнятливих до терапії".

Дослідники попереджають, що якщо ситуація розвиватиметься в цьому руслі, багато мільйонів життів опиняться під загрозою, і близько половини населення планети зіткнеться із загрозою зараження.

bbc.co.uk