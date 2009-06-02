Вживання зеленого чаю знижує ризик інсульту

Довготривале вживання зеленого чаю може значно понизити ризик ішемічного інсульту - гострого порушення кровопостачання якої-небудь ділянки мозку. Про це мовиться в статті учених з австралійського Технологічного університету імені Джона Кертіна, повідомляє КМ.ru.

Австралійські учені спільно з китайськими колегами обстежували і опитали 374 пацієнти в трьох китайських лікарнях, що перенесли інсульт, а також ще 464 людини (середній вік 69 років) як контрольну групу.

"Значне зниження ризику ішемічного інсульту спостерігалося при споживанні як мінімум однієї чашки чаю в тиждень. Найбільше зниження ризику спостерігалося у тих, хто пив щодня одну або дві чашки зеленого чаю або чаю сорту "Оолонг", - мовиться в статті.

Дослідники відзначають, що близько 5 мільйонів чоловік в рік стають жертвами інсультів, що становить близько 10% всіх смертей. Біологічні механізми, пов`язані із здатністю зеленого чаю знижувати ризик інсульту, поки точно не встановлені. Учені вважають, що компоненти чаю можуть знижувати артеріальний тиск, утворення тромбів і атеросклероз.

KM