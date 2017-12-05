У МОЗ обрали директора Центра громадського здоров'я

Сьогодні відбувся конкурсний відбір на посаду Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, комісія заслухала конкурсні пропозиції учасників відкритого відбору Володимира Курпіти та Романа Родини.

Комісія одностайно визначила переможцем відкритого відбору кандидатів на посаду Генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимира Курпіту.

Керівник Центру громадського здоров’я МОЗ України керуватиме установою, основні завдання якої – збереження здоров’я населення, проведення оцінки епідеміологічних ризиків, епідеміологічного нагляду та моніторингу захворювань, заходів з організації біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій, у тому числі пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними захворюваннями.