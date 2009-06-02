Новий метод діагностики раку розроблений в Каліфорнії

Вірус звичайної простуди несе в собі не тільки шкоду, але і користь. Принаймні, до таких висновків прийшли медики з Університету Каліфорнії, яким вдалося за допомогою вірусу "підсвітити" ракові клітки на ранній стадії їх розвитку. Завдяки такій техніці, фахівці змогли діагностувати рак передміхурової залози на дуже ранній стадії.

Поки подібні експерименти проводяться лише на лабораторних мишах, проте розробники концепції незабаром перевірять ефективність діагностики і на людях.

Як говорять в Університеті, за допомогою створеної техніки можливо зробити клітки пухлини чудово видимими для сканнеров. В тому випадку, якщо ракова пухлина розповсюджується за межі свого первинного виникнення, тобто пішов процес метастаз, то в більшості випадку це означає, що потрібний агресивне лікування, а відсоток успіху знижується.

Проте у ряді випадків, наприклад у разі раку передміхурової залози, виявити вживаними на сьогодні методами ракові клітки украй складно, навіть за допомогою сканування внутрішніх тканин. На практиці це означає, що багато людей, яким потрібне активне і швидке лікування, його не одержують.

За словами американських медиків, одна з найбільш вірних ознак виникнення метастази, зокрема в простаті, - виникнення невеликих лімфовузлів в тазостегновій області. Зазвичай лімфовузли є "пастками" для чужорідних бактерій і вірусів. Стандартний вірус простуди або аденовірус точно також потрапляє в лімфовузли.

Розробники методу трохи модифікували вірус, додавши в нього протеїн, що відображається знімках, що одержуються в процесі проведення позитронно-емісійної томографії. Таким чином, по наявності мікроскопічних лімфовузлів, що "світяться", медики можуть з певною часткою ймовірності говорити про наявність онкологічного захворювання.

CyberSecurity.ru