Мультсеріал "Сімпсони" схиляє дітей до куріння

Австралійські учені визнали мультиплікаційний серіал "Сімпсони" таким, що сприяє курінню, повідомляє The Medical Journal of Australia. Дослідники детально вивчили всі епізоди куріння за участю героїв даного мультфільму.

Дослідники Гай (Guy Eslick) і Маріель Есліки (Marielle Eslick) подивилися 400 серій перших 18 сезонів мультиплікаційного серіалу. Їх метою було виявити всі випадки, коли хто-небудь з героїв серіалу палив сигарети. Учені оцінювали частоту таких випадків, стать і вік учасників сцен з курінням. Крім того, дослідники оцінювали те, як був представлений факт куріння сигарет (позитивно, негативно або нейтрально).

В результаті дослідження було виявлено 795 випадків куріння. Більшість курців були героями чоловічої статі (63 відсотки), 8 відсотків курців становили діти. У 15 відсотках випадків стать курця встановити не вдалося (наприклад, епізоди за участю тварин).

Лише у 35 відсотках випадків куріння сигарет було представлене негативно. Основна частина (63 відсотки) сцен з курінням була представлена нейтрально. 2 відсотки випадків представляли куріння позитивно. При цьому діти в 45 разів частіше за дорослих брали участь в епізодах, що представляють куріння негативно.

На основі одержаних даних учені зробили висновок про те, що даний мультиплікаційний серіал може сприяти залученню дітей до згубної звички.

medportal.ru