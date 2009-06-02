Вбито лікаря, який робив аборти

У неділю біля церкви у місті Вічіта (штат Канзас) було застрелено 67-річного лікаря Джорджа Тіллера. Він відомий тим, що проводив аборти на пізніх термінах вагітності.

Як повідомляє CNN, ймовірного вбивцю затримано. У скоєнні злочину підозрюють 51-річного жителя Канзас-Сіті Скотта Рейдера. Чоловіка було затримано приблизно за три години після того, як Тіллер помер.

Президент США Барак Обама засудив убивство лікаря. У заяві, оприлюдненій Білим домом, Обама наголошує, що він був зворушений та обурений цим злочином.

Президент наголосив, що розбіжності навколо такої складної проблеми як аборт не можуть вирішуватися із застосуванням сили.

Тіллер - один із трьох американських лікарів, хто брався перервати вагітність після 20 тижнів.

На лікаря вже не раз нападали противники абортів. Зокрема, у 1985 році в його клініці стався вибух, а в 1993 році в нього стріляли.

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