Чернігівщина: проведено акцію "Міліцейська крапля крові"

Правоохоронці Чернігівщини провели благодійну акцію "Міліцейська крапля крові".

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, донорами стали понад 100 співробітників УМВС у Чернігівській області.

Крім співробітників апарату УМВС, до акції приєдналися працівники ДАІ, дільничні інспектори, оперативні співробітники міського відділу внутрішніх справ, Деснянського та Новозаводського районних відділів міліції та інші.

За словами начальника УМВС в області з питань кадрового забезпечення Віктора ТИТОРЕНКА, ініціатором цієї акції виступив начальник УМВС у Чернігівській області Іван КАТЕРИНЧУК. "Усі зароблені кошти від акції будуть пожертвувані дітям притулку "Надія", що у Чернігові. Працівники управління, що не брали участь в акції, також мали змогу пожертвувати гроші до притулку", - повідомив він.

Як уточнили у відділі громадських зв`язків УМВС, обласній станції переливання крові передано 21 літр крові.