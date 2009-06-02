Як не заразитися на новий грип

Міністерство охорони здоров`я України розробило пам`ятку, яка допоможе уникнути інфікування новим вірусом грипу A/H1N1.

o По можливості відкласти ділові та туристичні поїздки в регіони, де виявлені випадки захворювань на свинячий грип. В першу чергу відмовитися від візитів у США, Мексику.

o Якщо Вашу поїздку в країну, де зареєстровані випадки захворювань не можна відкласти, будьте насторожі, не відвідуйте людних місць, уникайте користування громадським транспортом, не стійте, не сидіть поряд з людьми із ознаками респіраторної інфекції - нежиттю, кашлем, почервонілими очима. Необхідним буде носити чотирьохшарову марлеву пов`язку або хірургічну маску.

o У випадку, якщо Ви менш, ніж 10 днів тому повернулися із країни, де зафіксовані випадки розповсюдження та інфікування збудником свинячого грипу, будьте особливо уважні до свого здоров`я. При появі симптомів ОРВІ - температури, кашлю, нежиті, порушень функції кишківника та м`язових болей - негайно звертайтесь до лікаря.

o Якщо після повернення Ваших рідних та близьких із-за кордону у них виникнуть симптоми застуди або респіраторної інфекції - негайно ізолюйте хворого в окремій кімнаті та контактуйте з ним лише в марлевій масці, викличте лікаря.

o Хоча немає чітких ознак, що наявні випадки захворювання людей на свинячий грип пов`язані з недавніми або теперішніми грипоподібними захворюваннями свиней, рекомендується мінімізувати контакти з хворими свинями і повідомляти відповідні медичні служби про хворих тварин. Більшість людей заражається через тривалий, тісний контакт з інфікованими свинями. Тому важливо дотримуватись особистої гігієни під час будь-яких контактів з тваринами і особливо це важливо під час забиття і відразу після забиття тварин, щоб запобігти контакту зі збудниками хвороби. Білування туші не повинно застосовуватись до хворих тварин чи тварин, які померли від захворювання. Потрібно дотримуватись порад відповідних державних органів влади. Даних про передачу свинячого грипу людям в результаті вживання ними в їжу належним чином обробленої і приготованої свинини (м`яса свиней) або інших продуктів з неї немає. Вірус свинячого грипу гине під час приготування при температурі 70°C, відповідно до загальних порад приготування свинини й інших видів м`яса.

o У зв`язку з тим, що вірус свинячого грипу передається переважно повітряно-крапельним шляхом необхідно виконувати санітарно-протиепідемічний режим, передбачений при епідеміях респіраторних вірусних інфекцій. Коли Ви кашляєте або чхаєте, прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або платком, мийте руки з милом, особливо після того, як Ви кашляли або чхали (у випадку, якщо у Вас немає можливості часто мити руки - використовуйте вологі спиртовмісні серветки, які після користування необхідно викинути). Старайтеся не доторкатися до очей, носа або рота, особливо, якщо Ви знаходитеся у громадських місцях, частіше провітрюйте приміщення.

o На період епідемії максимально обмежте перебування у людних місцях. Уникайте контактів з людьми, у яких помітні симптоми респіраторної інфекції. У випадку, якщо у Вас або у Ваших близьких з`являться симптоми ОРВІ, максимально обмежте контакт з оточуючими, викликайте лікаря, ретельно виконуйте його призначення.

У випадку, якщо у Вас виникнуть питання щодо профілактики або лікування свинячого грипу, Ви можете звернутися до свого лікаря, або зателефонувати на "гарячу телефонну лінію" Міністерства охорони здоров`я України по телефону: 8 (044) 200-07-80.