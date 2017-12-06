В Україні з’явиться День сімейної медицини - МОЗ

В Україні з’явиться День сімейної медицини.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, сьогодні запровадження нового професійного свята підтримав Кабмін, ухваливши проект відповідного указу президента.

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У світі «Всесвітній день сімейного лікаря» відзначається 19 травня. Його запровадили у 2010 з ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA, до якої входить і Українська асоціація сімейних лікарів .

У МОЗ підкреслили, що щімейна медицина – єдиний вид медичної допомоги, що стосується кожного із нас: 80% усіх звернень відбуваються саме на цьому рівні. "Залучити до цього свята ми хочемо не лише лікарів загальної практики – сімейних лікарів та медиків первинної ланки, але і сім’ю як первинний та основний осередок суспільства", - сказали у МОЗ.