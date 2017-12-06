США передали українським військовим 40 медичних "Хаммерів"

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки у Львівську область передав воїнам Збройних сил сертифікати на 40 медичних автомобілів «Хаммер», повідомляє прес-служба глави держави.

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«Всі сорок автівок роз'їдуться одразу звідси по бойових бригадах в зоні проведення АТО. І з першого дня будуть працювати на українське військо, українського воїна», - зазначив Порошенко.

Він подякував присутньому на заході виконавчому віце-президенту компанії AM General з питань міжнародних оборонних програм Лоуренсу Платту за цей важливий для наших воїнів внесок.

У свою чергу, посол США в Україні Марі Йованович підкреслила, що з першого дня незалежності України та протягом останніх років, після спричиненою Росією агресії, Сполучені Штати підтримують її у захисті суверенітету.

«Адже тут, у Яворові, підготовка триває. Спільно сили США, України та країн-союзників працюють пліч-о-пліч над створенням програми всебічної підготовки. І це лише одна із частин допомоги у розмірі 800 млн доларів, що надається США для України у цілях підготовки та бойового оснащення», - зауважила вона.

«Найважливіше, що це допомагає закласти фундамент довгострокової готовності ЗСУ, і водночас дає можливість вдосконалювати підготовку військ, щоб відповідати загрозам на сході України із гідністю», - додала посол.

Йованович зазначила, що сьогодні офіційно передаються 40 сучасних автомобілів, обладнаних для медичної допомоги, що дозволить підвищити рівень реагування та готовності.

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«Ці карети швидкої допомоги є символом нашої безупинної, відданої підтримки задля покращення спроможності України берегти її найцінніший ресурс – відважних та відданих чоловіків і жінок, які захищають свободу своєї держави», - додала вона.

Крім того, президент оглянув оснащення одного із автомобілів, який передається українським військовим.

Зазначається, що потягом 2016-2017 років США передали ЗСУ України 45 медичних «Хаммерів». Автомобіль може перевозити до чотирьох поранених на ношах або до шести сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих.