Уряд змінив механізми виплати допомоги на оздоровлення чорнобильцям

Кабінет міністрів України змінив механізми виплати допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідні зміни внесено до порядків, затверджених постановами від 20 вересня 2005 року № 936 і від 26 жовтня 2016 року № 760.

У відомстві зазначили, що рішення прийнято з метою систематизації та уникнення дублювання норм законодавства у сфері стипендіального забезпечення студентів. Так, із порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого вищеназваною постановою, вилучено норму щодо виплати підвищення до стипендії. Адже виплату соціальних стипендій студентам (курсантам), у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено постановою від 28 грудня 2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Крім того, внесено зміни до порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян, затвердженого постановою від 26 жовтня 2016 року № 760, у частині його узгодження зі змінами, внесеними до закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Також уточнено перелік документів, на підставі яких постраждалим особам призначаються і виплачуються компенсації та допомога, передбачені статтею 48 цього закону.

У Мінсоцполітики наголосили, що внесення зазначених змін спрямовано на удосконалення механізмів виплати окремих видів компенсацій та допомоги на оздоровлення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та посилення соціального захисту громадян цієї категорії.