Рідина для лінз викликала спалах грибкових уражень очей

Американська компанія Bausch & Lomb заплатить 250 мільйонів доларів тим, хто постраждав від використання виготовленої компанією рідини для чищення контактних лінз, що викликало ураження очей, повідомляє АР. Більш як 600 позовів вже врегульовано, декілька десятків чекають розгляду.

Більш як 700 осіб, що користувалися рідиною, заразилися кератитом, грибком виду Fusarium. У семи жителів США хвороба була настільки важкою, що привела до втрати ока. Ще 60 американцям знадобилися зберігаючі зір операції.

Причини виникнення хвороби не ясні. Деякі дослідники вважають, що дезинфікуюча речовина алексидин, що входить до складу ReNu, в деяких умовах могла сприяти розмноженню грибків, які вражають очі.

mednovosti