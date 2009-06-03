Грудне вигодовування рятує дітей від ожиріння

Грудне вигодовування перешкоджає розвитку ожиріння у дитини. Але цим роль матері в годуванні не обмежується. Завдання батьків - забезпечити малюкові грамотний перехід на тверду їжу і навчити його харчуватися так, щоб залишатися здоровим, повідомляє infox.ru.

Медики порівняли склад і якість харчування 536 дітей у віці шести місяців і року. Результати дослідження показали, що діти, матері яких довше годували грудьми, мали нормальну масу тіла і меншу, ніж ті, хто харчувався штучними сумішами. Раніше медики вже говорили, що характер харчування, що існує у дитини в ранньому віці, впливає на розвиток у неї ожиріння.

"Ми виявили, що незалежно від тривалості годування грудьми у дітей з вищою якістю перехідної дієти, коли вона включає фрукти, овочі і приготовані в домашніх умовах страви, маса тіла до чотирьох років була меншою, ніж у інших з надмірною вагою", - констатує автор досліджень доктор Сиан Робінсон з інформаційного центру епідеміології університету в Саутгемптоне (Великобританія).

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