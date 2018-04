Регулярний стрес уповільнює старіння?

Про шкідливі оксиданти і корисні антиоксиданти начулися всі. Окислювальний стрес, який викликають активні форми кисню, пов`язаний з механізмом багатьох захворювань і, за найбільш популярною теорією, служить причиною старіння організму. Але виявляється, в малих дозах окислювальний стрес корисний, оскільки тренує організм і допомагає справлятися з великим стресом, з`ясували співробітники Каліфорнійського університету.

Довгий час вважалося, що вільні форми кисню несуть винятково зло, але останнім часом учені зіткнулися з тим, що в малих дозах вони корисні. З ними організм одержує наче щеплення і краще впорується з подальшими високими дозами. Проте механізм цього явища залишався неясним.

Професор біоінженерії і керівник відділу генетики медичного факультету Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (Division of Genetics in the Department of Medicine at UC San Diego`s School of Medicine) Трей Айдекер (Trey Ideker), а також його колега Райан Келлі (Ryan Kelley) вивчали це явище на дріжджах.

Проаналізувавши результати, учені знайшли безліч генів, які брали участь в клітинній відповіді на високу дозу перекису (108 генів) і в адаптації до неї (156 генів). З них 88 генів працювали і там і там.

Ця робота має пряме відношення до іншої, в якій вивчався вплив калорійності харчування на тривалість життя. Намагаючись пояснити це явище, учені спочатку вирішили, що обмеження калорій уповільнює швидкість аеробного дихання, яке служить джерелом активних форм кисню. Але потім з`ясувалося, що дихання при обмеженні калорій посилюється, а значить, підвищується і рівень активних форм кисню.

Гіпотеза адаптації парадокс пояснює. Помірний окислювальний стрес, що виникає при обмеженні калорій, пристосовує організм до подальшої дії високої дози. Тобто коли з віком активних форм кисню стає багато, тренований на малих дозах організм з ними легше впорається.

infox.ru