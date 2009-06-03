Вушна сірка і посилена пітливість - симптоми раку молочної залози

Осмідроз – сильний запах поту і часте виділення вушної сірки можуть сигналізувати про рак молочної залози.

Онкологи Токійського технологічного інституту виявили, що ген, який відповідає за дані фізичні ознаки, також приводить до ракових пухлин у груднинній ділянці. Терапевти на чолі з доктором Тошихізо Ішикаво грунтують свої висновки на аналізі контролю білкової діяльності, створеної геном ABCC11, який пов`язаний з розвитком хвороби. Вивчивши роботу цього гена і комплекс клітинних і молекулярних взаємодій в організмі, дослідники встановили зв`язок між ABCC11 і сильним виділенням поту та вушної сірки.

Генетики зафіксували вираз гена і варіанти білків в культивованих людських ембріональних клітинах нирок і визначили, яким саме чином ABCC11 виробляє неприємні фізіологічні симптоми. Медики вважають, що ген, який активує ракові клітини в жіночій молочній залозі, також відповідає і за надмірне пітніння, і за вушні виділення. Лікарі закликають не ігнорувати подібні ознаки і сподіваються, що їхнє відкриття сприятиме якнайранньому виявленню раку молочної залози.

Раніше було відомо, що осмідроз іноді пов`язаний з порушенням менструального циклу у дівчат. Саме тому, наполягають медики, при появі подібних ознак недостатньо дотримуватися правил особистої гігієни і вживати засоби проти посиленого потовиділення. Необхідно пройти консультацію у гінеколога і ендокринолога. Тепер, після відкриття японських учених, з`явився ще один привід не ігнорувати рекомендацію – відвідувати лікаря при виникненні осмідроза.

ami-tass.ru