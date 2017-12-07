Лікарі розповіли, чим небезпечне веганство

Аналізи веганів, які протягом п’яти років вживали лише рослинну їжу, майже не містять критичних показників шкоди для організму. Медики мають зауваження до деяких аспектів, але в цілому "неповноцінний" раціон обернувся результатами, котрим можуть позаздрити і чимало м’ясоїдів, ідеться в сюжеті ТСН.

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Дієтолог Яна Кравченко вважає, що веганський раціон чудово підходить для "розвантажень", але не постійного меню. Адже організмові необхідні білки для виробництва амінокислот і регенерації клітин.

Керівник клінічного напрямку лабораторної діагностики Ольга Рикова пояснила, що в організм вегетаріанців не надходить життєво необхідних заліза і вітаміну В12, без котрого починається атрофія мозку.

Однак аналізи засвідчили цілком нормальний рівень білків, гемоглобіну, холестерину і навіть вітаміну В12, бо його родина веганів отримує з аптечної хімії. Синтезований препарат почали приймати, коли відчули перші тривожні симптоми – оніміння пальців рук та ніг.

"Я зрозуміла, що до кінця життя ми будемо пити ці добавки", - зізналася Ольга Онищенко. Лікарі порадили їй звернути увагу на нестачу заліза, бо через це печінка працює з подвійним навантаженням. "У вас підвищений аланін. Це маркер руйнування гіпотоцитів. Цей момент дуже критичний, тому що печінка – це той орган, котрому білки необхідні, щоб усе працювало", - пояснила медик.

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Прихильник здорового харчування пояснює, що вже кілька місяців не вживає навіть рослинних олій і крохмалю, котрі замінила фруктами та овочами. І наслідки вже відчутні – не лишилося слідів ревматоїдного артриту, а в чоловіка зник головний біль.