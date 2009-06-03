Пацієнтів з лімфомою вилікували ...їх раковими клітинами

Терапевтична аутологічна вакцина BIOVAXID від фолікулярної лімфоцитарної лімфоми збільшує тривалість ремісії — періоду до рецидиву захворювання. З відповідним повідомленням на з`їзді Американського товариства клінічної онкології (ASCO), Орландо, що проходить в місті, штат Флоріда, виступив Стівен Шустер (Stephen Schuster) з Медичної школи Університету Пеннсильванії, передає кореспондент Medpage Today.

BIOVAXID виробляють індивідуально для кожного пацієнта, з його власних ракових клітин. Одержані з них молекули індивідуально характерного білка-маркера сполучають з молекулами білка молюска, які, на відміну від білків ракової клітини, однозначно розпізнаються імунною системою як чужорідні.

Вакцина, що пройшла третій етап клінічних випробувань (перевірка ефективності і моніторинг побічних ефектів), вводиться разом із стимуляторами імунної системи пацієнта. Ця комбінація дозволяє загальмувати прогресування хвороби більш ніж на рік, оскільки власна імунна система пацієнта, що не знищувала раніше пухлинні клітки, починає з ними боротися.

BIOVAXID — перша терапевтична вакцина від раку, яка може увійти до клінічної практики в США і Європі.

24news.ru